2019/12/30 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستنكر الاعتداء على الحشد الشعبي ويعتبره استهدافا وانتهاكا لسيادة العراق.

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