نجمة مصرية تتوجه إلى دمشق لتصويرعربية أنا

2019/12/30 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الفنانة المصرية، ​سمية الخشاب​، إلى دمشق من أجل تصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان “عربية أنا”.وستتواجد الخشاب وفريق العمل في جنوب دمشق لتصوير أحداث الكليب المنتظر الذي تتعامل فيه مع اللبنانية رندلى قديح.وتعد هذه الزيارة الثانية لسمية إلى الشام خلال سنوات الحرب، بعدما شاركت في مهرجان سينما الشباب لعام 2019 وحصلت على

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