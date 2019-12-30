2019/12/30 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الملايين حول العالم أن القهوة تلعب دورا مهما في زيادة تركيز الإنسان، لذلك يحرصون على شربها صباحا، لكن يبدو أن لها تأثيرا أكثر أهمية.فقد أشارت بوابة “هايل براكسس” العلمية الألمانية، إلى أنه يمكن للمرء تناول قهوة الإسبريسو مع إضافة الليمون إليها للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.نقلا عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إضافة سحرية بسيطة تجعل من القهوة علاجا فعالا للصداع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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