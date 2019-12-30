2019/12/30 | 11:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية العراقية تطلق عملية عسكرية في جبال حمرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية العراقية تطلق عملية عسكرية في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية العراقية تطلق عملية عسكرية في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).