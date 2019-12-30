خامنئي يعلق على ذكرى اعدام صدام حسين بتغريدة على “تويتر”

2019/12/30 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي، تغريدة على موقع “تويتر” تزامنا مع الذكرى الـ 13 لإعدام الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين.وقال خامنئي في تغريدته “من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين ومحمد رضا بهلوي والاتحاد السوفيتي السابق”.وأضاف: “انظروا كيف أن القدرات الهشة مجرد فكرة وكيف يبيد الله تعالى […]

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