أسطورة ليفربول مطلوب بشدة في برشلونة

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو مؤكدا أن مسؤولي فريق ليفربول سيفعلون كل ما يمكنهم من أجل عدم التفريط في تشكيلته الحالية التي تبدو على طريق ممهدة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.وإذا أراد الفريق، أو أجبر، على بيع أيا من نجوم الفريق الأول، فسيكون تعويض من يرحل مهمة صعبة للغاية.ومع ذلك ، فإن الرجل الوحيد الذي لا يستطيع “الريدز”

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