بالصور ... قوة محمولة جوا تشرف على قطعات عملية ارادة النصر

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوة محمولة جواً من قاعدة الأسد الجوية مع كادر خلية الإعلام الأمني للإشراف ميدانياً على القطعات المنفذة لواجب عملية إرادة النصر الثامنة بصفحتها الثانية.

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