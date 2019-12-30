نفط الوسط يتجمع الأسبوع المقبل تحسباً لعودة الدوري الممتاز

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الجهاز الفني لفريق نفط الوسط مطلع الأسبوع المقبل موعدًا لتجمع الفريق تحسباً لاستئناف منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي .

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