وقوع تفجير لا تُعرف طبيعته في كركوك

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة وشهود عيان يوم الاثنين ان تفجيرا لا تعرف طبيعته وقع في احد احياء مدينة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان تفجيرا وقع في حي غرناطة جنوبي كركوك، من دون ان يفصح بمزيد من التفاصيل.

من جهتهم قال الشهود ان شاهدوا تضرر عجلة نوع "كيا" حمل في احدى الشوارع الرئيسة والقريبة من السوق في الحي المذكور.

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