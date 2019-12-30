لا سيادة ولا رئاسة .. والبلد تايه وضعه !!

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

في ظل ازمة رئاسة الوزراء وعدم اختيار شخصية مقبولة فضلا عن المظاهرات والاعتصامات المتواصلة في مدن وسط وجنوب العراق ، والصراعات وعدم التوافق ما بين الاحزاب والكتل السياسية من جانب ، والخروقات الامنية من الانفجارات والاغتيالات وغيرها من الاوضاع غير المستقرة من جانب اخر .

كل هذا لم يك...

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