عن ضـحك امريكا على

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية امس في تقرير لها، ان ايران تواجه ازمات حادة هي الاولى من نوعها على ثلاث جبهات احداها الاحتجاجات في العراق مما قد يؤدي الى انهيار النظام في طهران.

ونشرت تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط مارتن شولوف حول تراجع اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، م...

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