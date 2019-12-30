برلمانية لعبد المهدي: اختم ولايتك بقرار تاريخي

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

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أدانت النائبة عالية نصيف، القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، مطالبة رئيس حكومة تصريف بقرار تاريخي يختم

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