ناشطون: الحشد الشعبي حشدنا ومن يسكت عن استهداف مقراته هو الجوكر والخائن

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دان ناشطون، اليوم الاثنين، الاعتداء الأميركي على مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي الأنبار، مؤكدين أن من يسكت عن استهداف مقرات الحشد

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