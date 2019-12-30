إيران: صدرنا للعراق محاصيل زراعية بقيمة 921 مليون دولار خلال عام

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجمارك الايرانية، الاثنين، أنها صدرت محاصيل زراعية للعراق بلغت قيمتها 921 مليون دولار خلال عام واحد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلاً عن الجمارك الإيرانية، أن "صادرات إيران من الفواكه والمحاصيل الزراعية خلال العام الإيراني الذي ينتهي في 21 اذار 2019 بلغت مليار و589 مليون دولار بوزن 4 ملايين و77 ألف طن".

وأضافت، أن "العراق والإمارات وروسيا كانت الدول المستوردة الرئيسية للفواكه والمحاصيل الزراعية الايرانية، حيث بلغ الصادرات إلى العراق 921 مليون دولار، والامارات 153 مليوناً، وروسيا 130 مليون دولار".وأشارت، إلى "زيادة هذه الصادرات عن العام قبل الماضي بنسبة قدرها 35 % من ناحية القيمة و9% من ناحية الوزن".يذكر أن العراق يعتمد بشكل كبير على المحاصيل الخضر والفواكه على دول الجوار قبل أن تقوم وزارة الزراعة خلال العام الحالي بمنع استيراد اكثر من 23 منتجاً نباتياً وحيوانياً.





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