استئناف العمليات في حقل الناصرية النفطي

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن مصدرين بقطاع النفط قولهما إن العمليات استؤنفت في حقل الناصرية النفطي جنوب العراق، الاثنين، لكن استعادة الإنتاج بالكامل ستستغرق ما يصل إلى يومين.

واقتحم محتجون الحقل، الذي ينتج ما يتراوح بين 80 و85 ألف برميل يوميا من النفط، السبت، وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.

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