سان جيرمان يجري مكالمة لمدة ساعة مع

2019/12/30 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت تقارير صحفية، أن مدرب ليفربول قضى ساعة على الهاتف مع مسؤولي باريس سان جرمان، أثناء محاولتهم إغرائه بالقدوم إلى فرنسا، فيما كانت إجابة كلوب "لا" وبصورة قاطعة، بحسب ما كشف موقع "givemesport".

في الوقت ذاته، ظهر كلوب على غلاف المجلة الإسبانية ديبورتيفو موندو، حيث أجرت الصحيفة دراسة استقصائية بشأن رغبات جماهير برشلونة، وجاء اسم يورغن كلوب في الصدارة كخيار مفضل، ليحل محل إرنستو فالفيردي مدرب العملاق الكتالوني.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة هائلة بلغت 80% من مشجعي برشلونة تريد رحيل فالفيردي، فيما حل كلوب بالصدارة كأول المطلوبين بنسبة 33.6%، قبل رونالد كومان (31.96%) وروبرتو مارتينيز (17.21%).

وربما لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن يرغب مشجعو برشلونة في استقدام المدرب الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن، في المقابل لن يسعد مشجعو ليفربول، بالتأكيد، برؤية "محبوبهم" كلوب على الصفحة الأولى لجريدة إسبانية، تتحدث عن قدومه بدلا من فالفيردي في معسكر "كامب نو".

ويؤكد تقرير موقع "givemesport" أنه لا توجد فرصة لرحيل كلوب عن "أنفيلد" في القريب العاجل، لاسيما بعدما وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مجزيا للبقاء سنوات أخرى.

كما أن فرص فوز الفريق بلقب الدوري هذا الموسم تبدو قوية للغاية، ومن المؤكد أن المدير الفني الألماني لن يرغب في التوقف عند هذا الحد، لأن "الريدز" باتوا يمتلكون القدرات للسيطرة على كرة القدم الإنجليزية خلال السنوات المقبلة، وجزء كبير من ذلك ينسب بالتأكيد إلى كلوب.

بغداد اليوم -متابعة

أعلن مدرب منتخب البحرين الأولمبي التونسي سمير بن شمام، الإثنين (30 كانون الأول 2019)، القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة آسيا التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 8 وحتى 26 كانون الثاني المقبل.

واختار شمام قائمة مكونة من

بغداد اليوم - متابعة

حقق ليفربول فوزًا عسيرًا على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42.

بهذه النتيجة

بغداد اليوم/متابعة

قامت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بإجراء استفتاء لجماهير برشلونة حول المدرب الحالي إرنستو فالفيردي، والمرشحين لتدريب الفريق خلفاً له إذا رحل عن البلاوجرانا، وجاءت بعض النتائج صادمة إلى حدٍ كبير.

وأشارت صحيفة

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