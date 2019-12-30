الأندية الإيرانية بلا أموال: اللاعبون العراقيون يهربون من الإفلاس

2019/12/30 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قرر لاعب المنتخب الوطني، بشار رسن، مغادرة الدوري الإيراني وترك فريقه بيرسيوليس بسبب الضائقة المالية التي تعانيها الأندية الإيرانية وعدم استلامه مستحقاته.وقال الصحفي الرياضي علي نوري، إن “رسن ترك فريق بيرسبوليس الإيراني ولن يعد بعد”، موضحا أن رسن يؤكد “لا وجود للأموال في النادي الايراني، مللت الوعود، وأسعى لخوض تجربة احترافية […]

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