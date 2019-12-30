مقتل الاب والابن معاً.. هجوم مسلح يدمر حياة اسرة كاملة في كركوك

2019/12/30 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاثنين، بمقتل واصابة 4 اشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح في كركوك.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “مسلحين مجهولين هاجموا عجلة مدنية يستقلها افراد عائلة واحدة قرب ملعب الشورجة وسط مدينة كركوك”.واضاف ان “الهجوم اسفر عن مقتل رب الاسرة وولده، اضافة الى اصابة امرأتين بجروح متفاوتة”.وتشهد […]

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