نائب لهادي العامري:

2019/12/30 | 11:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرهاجم رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، متوعدًا إياه بـ"تعليقه وذيوله في ساحة التحرير" متهمًا إياه بـ"قتل الطيارين والضباط واختلاس المليارات".

الشيخ علي للعامري: ستحاكم على اختلاسك لمليارات العراق وفسادك، وحينما تصدر أحكام الإعدام بحقك وحق ذيولك، سأعلقك في ساحة التحرير

قال الشيخ علي في تغريدة له على "تويتر"، وتابعها "ألترا عراق"، "هادي العامري..



أعلم بأنك في نهاية المطاف ستهرب إلى إيران وتترك ذيولك في العراق!".

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أضاف الشيخ علي "سآتي بك مكبلًا بالأصفاد لتحاكم على قتلك لطيارينا وضباطنا ورجالنا الأبطال".

أوضح "ستحاكم على اختلاسك لمليارات العراق وفسادك..



وحينما تصدر أحكام الإعدام بحقك وحق ذيولك..



سأعلقك في ساحة التحرير..



قسمًا بالله".

كان الشيخ علي، قال في "تغريدة" سابقة له، إن "قرار العراق الآن بيد هادي العامري..



فهو الذي يرفض الموافقة على ترشيح فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء"، مضيفًا "هل تعلمون لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأنني سأحاكمه كمجرم قاتَلَ العراق وشعبه، وبرقبته دماء الأبرياء من العراقيين، وكسارق سرق نفط العراق وأموال وزارة النقل..



وعشرات التهم بانتظاره".

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اختيار رئيس الوزراء..



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