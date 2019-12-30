“سعود القحطاني” يهدد “شيخة قطرية” بعد تبرئته من دم خاشقجي

2019/12/30 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت شيخة قطرية من الأسرة الحاكمة “آل ثاني”، تهديدات وصلتها بسبب هجومها المستمر على السعودية وولي العهد محمد بن سلمان.وقالت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على حسابها في “تويتر”؛ تعليقًا على التهديدات: “ذباب دليم (سعود القحطاني) الإلكتروني عاود لممارساته القذرة، فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على إنستجرام“.وأضافت: “هنا […]

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