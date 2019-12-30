البحرين تعلن تأييدها للضربات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي

2019/12/30 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعربت مملكة البحرين عن دعمها للضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استهدفت منشآت لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان مقتضب بالدور الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة “الجماعات الإرهابية” في المنطقة، بحسب البيان.كما جددت مملكة البحرين عبر بيان وزارة الخارجية، تأكيدها على دعم كافة الجهود […]

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