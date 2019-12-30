إرتفاع حصيلة الضربة الجوية الأمريكية للحشد الشعبي الى 27 شهيدا و51 مصابا

2019/12/30 | 11:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفاع حصيلة الضربة الجوية الأمريكية للحشد إلى 27 شهيدا و51 مصابا.

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