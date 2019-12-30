“تحالف الفتح” يطلب الجرئة من “مجلس النواب” لاخراج القوات الامريكية

2019/12/30 | 11:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعا “تحالف الفتح “، القوى السياسية إلى اتخاذ قرار “عاجل وجريء” يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وذلك على خلفية القصف الامريكي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي في الانبار.وقال التحالف في بيان: “الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية والذي استهدف اللوائين 45 و46 في الحشد الشعبي، في […]

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