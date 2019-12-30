اسماء جديدة مرشحة لمنصب رئيس الوزراء بعد سحب اسم العيداني

2019/12/30 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن ترشيح اسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء، فيما اشار الى ان ذلك جاء بعد سحب اسم المرشح للمنصب اسعد العيداني.وقال المصدر انه “تم سحب اسم مرشح تحالف البناء لرئاسة الحكومة أسعد العيداني، وعرضه أسماء جديدة يجري التفاهم حولها”.واضاف ان “ابرز الاسماء المرشحة لشغل المنصب هم الفريق أول […]

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