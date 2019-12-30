2019/12/30 | 11:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..البرلمان يناقش الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



البرلمان يناقش الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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