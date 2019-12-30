التدخين مسموح على متن بعضها.. شركات طيران سمحت بأشياء غريبة وكان مصيرها الفشل

2019/12/30 | 11:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بينما كانت أنشطة مثل «القمار» مسموحة في رحلات بعض شركات الطيران، سعت شركات أخرى لتحويل رحلاتها إلى قداسات دينية لقراءة الإنجيل والتوراة، لكن القاسم المشترك بين هذه الشركات الغريبة كان «الفشل».فقد أفلست جميع الشركات التي حاولت أن تقدم لعملائها خدمات لم تعد مألوفة في عالم الطيران اليوم، بحسب موقع Gizmodo حتى […]

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