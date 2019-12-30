حسن الكعبي:تكرار القصف الاميركي لمعسكرات الحشد خطة مكشوفة

2019/12/30 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي تكرار القصف الامريكي لمعسكرات الحشد الشعبي عبارة عن خطة ممنهجة ومكشوفة لاضعاف القوات البطلة لاسيما المتواجدة على الحدود .وأكد الكعبي في بيان وتلقته وكالة صدى، أن تكرار خرق السيادة العراقية من قبل أمريكا وعدم الالتزام بالاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين تضع السلطات الثلاث امام مسؤولية الوقوف بحزم

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