لجنة نيابية : لدينا معالجة قانونية بشأن تأخير قانون الموازنة

2019/12/30 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود معالجة قانونية بشأن تأخير قانون الموازنة.

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