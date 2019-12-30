2019/12/30 | 11:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجير سيارة مفخخة وعبوة ناسفة تحت السيطرة في محافظة كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير سيارة مفخخة وعبوة ناسفة تحت السيطرة في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير سيارة مفخخة وعبوة ناسفة تحت السيطرة في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).