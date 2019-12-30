الحلبوسي: الاعتداء الذي تعرضت له قطعات الحشد الشعبي انتهاكا للسيادة العراقية

2019/12/30 | 11:59 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاعتداء الذي تعرضت له قطعات من الحشد الشعبي، والذي أوقع عددا من الشهداء والجرحى، معتبرا هذا الاستهداف انتهاكا لسيادة العراق.وقال رئيس مجلس النواب: في الوقت الذي نطالب الجميع بضبط النفس؛ نجدد دعوتنا بأن تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.مؤكدا سيادته على ...

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