ترحيب بحريني صهيوني مشترك للعدوان الامريكي على مواقع الحشد الشعبي في العراق

2019/12/30 | 11:59 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أعلنت البحرين موقفا مشتركا مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن القصف الجوي الأمريكي، الذي استهدف مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق.ورحبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، بالقصف الأمريكي لمواقع كتائب “حزب الله”، مشيرة إلى تأييد المنامة للهجوم الأمريكي، مشيدا بما أسماه “الدور الاستراتيجي المهم، الذي تقوم به واشنطن الصديقة.وفي السياق ذاته، رحب ...

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