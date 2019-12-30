برلماني لـ

2019/12/30 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

عد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، استهداف أحد مقار الحشد الشعبي في محافظة الانبار من قبل الطيران الامريكي بالتطور الخطير الذي

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