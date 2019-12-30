الخارجية الايرانية: العدوان الأمريكي على الحشد مثال واضح على الإرهاب

2019/12/30 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المتحث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان الاستهداف الاميركي للحشد الشعبي الذي حارب الارهاب التكفيري يظهر زيف الادعاءات الاميركية في محاربة الارهاب.

واضاف موسوي في

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