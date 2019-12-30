القبض على تاجر مخدرات في الموصل

2019/12/30 | 11:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بحوزته 840 حبة مخدرة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من القبض على احد المتهمين والذي يقوم ببيع وترويج الحبوب المخدرة، وقد ضبطت بحوزته ٨٤٠ حبة مخدرة".

واضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة (٢٨) من قانون المخدرات العراقي، وقد تم القبض عليه في منطقة شقق الخضراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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