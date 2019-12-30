الذهب يصل الى ذروته في شهرين

2019/12/30 | 11:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار الأمريكي بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1513.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش.



وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 تشرين الأول عند 1515.80 دولار.

وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1% إلى 1516.60 دولار.

ونفذ الجيش الامريكي، يوم أمس الأحد، ضربات جوية ناجحة في العراق وسوريا استهدفت جماعة مدعومة من إيران ما أدى لضبابية في الأسواق وتوترات جيوسياسية.

ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب نحو 18% منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أفضل عام منذ 2010 ويرجع ذلك بصفة أساسية لحرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمستمرة على مدى 17 شهرا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 17.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 951 دولارا.



وفقد البلاديوم 0.1% إلى 1903.39 دولار للأوقية.

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