بالصور.. ولادة (6) توائم بمستشفى هيت العام في الانبار

2019/12/30 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

نفى مصدر حكومي في محافظة ديالى، الإثنين (30 كانون الأول 2019)، اصدار قرار نهائي ببراءة اعضاء مجلس المحافظة بقضية الـ 500 مليون دينار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" اللجان التحقيقية في قضية استقدام رئيس واعضاء

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رغم إعلان الحكومة العراقية النصر على تنظيم داعش في 10 كانون الأول 2017، واستعادتها الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، صيف 2014، وصرف الحكومة أموال طائلة وصلت إلى 1000 مليار دينار، إلا أن أوضاع الكثير من الأسر النازحة وكرفانتها ال

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