هل نفذت اسرائيل الضربة التي توعدت العراق بها ..؟!

2019/12/30 | 12:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تعرضت قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الانبار مساء الاحد وموقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي الى عدوان أميركي بواسطة طائرات مسيرة ، وكانت الضرباتفي منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي .

لا يستبعد ان يكون العقل المدبر لهذه الضربة هي اسرائيل فقد ضرب...

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