انفجار بركان أناك (كراكاتو) غربي جزيرة جاوة الاندونيسية

2019/12/30 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام اندونسية، اليوم الاثنين، بانفجار بركان "أناك كراكاتوا" غربي جزيرة جاوة.

وأوضح مركز علوم البراكين والتخفيف من مخاطر الكوارث الجيولوجية، أن انفجار بركان "أناك كراكاتو" تسبب بانبعاث الرماد والدخان على ارتفاع ألفي متر من فوهة البركان.

ودعت السلطات الإندونيسية إلى إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات على مساحة ألفي متر حول البركان.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتلاقى صفائح تكتونية يتسبب احتكاكها بنشاطات زلزالية وبركانية متكررة، إضافة لوجود حوالي 130 بركان نشط فيها.

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