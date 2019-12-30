فيسبوك تفرض قواعد جديدة على مستخدمي (ماسنجر)

2019/12/30 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير جديدة أن المستخدمين لن يتمكنوا بعد الآن من الاشتراك في "ماسنجر" إذا لم يكن لديهم حساب على "فيسبوك".

ففي عام 2015، بدأت الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في السماح للمستخدمين المحتملين بالتسجيل في تطبيق "ماسنجر" باستخدام أرقام هواتفهم فقط، دون الحاجة إلى لوجود حساب "فيسبوك".

أما الآن، فإن المستخدم أصبح "بحاجة إلى إنشاء حساب فيسبوك لاستخدام ماسنجر"، وفقا لما أكدته الشركة على موقع VentureBeat، حيث أوضحت "فيسبوك" أن هذا التغيير ناجم عن كون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون ماسنجر، يستخدمون حسابات على المنصة الرئيسية لـ"فيسبوك" للتسجيل في ماسنجر، وهي بهذا الإجراء تريد فقط تبسيط العملية.

وقال متحدث باسم الشركة إن القاعدة الجديدة ستنطبق على المستخدمين الجدد الذين يرغبون بالاشتراك في ماسنجر، بينما أولئك القدماء الذين استخدموا التطبيق عبر أرقام هواتفهم دون حساب "فيسبوك"، سيستمرون في استخدام ماسنجر دون الحاجة للقيام بأي تغييرات.

ومع ذلك، أبلغ عدد من المستخدمين عن صعوبات تتعلق بتسجيل الدخول في التطبيق بعد الإعلان عن التغييرات الجديدة.

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