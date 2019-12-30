الذهب عند ذروة شهرين بفعل ضعف الدولار وضربات أمريكية

2019/12/30 | 12:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين يوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار الأمريكي بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملا

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