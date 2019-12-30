المنتجات النفطية: تجهيز المولدات بحصصها المخصصة من زيت الغاز لشهر كانون الثاني

2019/12/30 | 12:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، تجهيز المولدات بحصصها المخصصة من زيت الغاز لشهر كانون الثاني.

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