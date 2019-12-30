2020.. طريق النهضة وطريق الهاوية.. غسان شربل

2019/12/30 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: غسان شربل في الأيام الأخيرة من السنة يحق للمواطن أن يحاسب نفسه.أين أخطأ وأين أصاب؟ أين ربح وأين خسر؟ وهل أحسن التعامل مع الوقت؟ وهل اغتنم الفرص التي أتيحت؟ وهل حد من الخسائر حين كان لا بد منها؟ مثل هذه الأسئلة تساعد المواطن الذي سيبحر في سنة جديدة آملاً أن تحمل إليه ما […]

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