وثيقة .. المالية العراقية تصدر تعميما اوقفت به الصرف المالي والتعيينات والعلاوات

2019/12/30 | 12:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة المالية العراقية تعميما من اربع نقاط ابرزها ايقاف التعيينات والتنقلات والعلاوات لحين تشريع قانون الموازنه العامه الاتحاديه لسنة 2020.

هذا وكان المتحدث باسم حكومة تصريف الاعمال الحالية سعد الحديثي قد اعلن في وقت سابق عن عدم امكانية ارسال الحكومة مشروع قانون الموازنة الى البرلمان بهدف التشريع لفقدان الحكومة صلاحياتها.

وينص التعميم على: ايقاف الصرف المالي، ايقاف التعيينات لحين تشريع قانون الموازنة، ايقاف نقل الموظفين بين الوزارات.

ونصت النقطة الرابعة على ايقاف اجراء منح العلاوات والترفيعات وايقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة وخدمة العقد وخدمة الصحفية والخدمة الجهادي.

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