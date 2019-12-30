2019/12/30 | 12:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، عن عزم تحالف جمع تواقيع نيابية لإدراج الاعتداء الاميركي على الحشد الشعبي على جدول اعمال الجلسة.وقال الكناني يف تصريح لـ/المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الاعتداء الاميركي على قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية لا يمكن السكوت عنه او الرضوخ للارادة الدولية”.واضاف ان “تحالف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف الفتح:سندرج موضوع الاعتداء الاميركي على جدول اعمال مجلس النواب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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