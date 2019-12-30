نادي المسيب يتوج بلقب بطولة العراق للكيكو شنكاي

2019/12/30 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج نادي المسيب بلقب بطولة أندية العراق للكيكوشنكاي التي شهدت مشاركة مئة وسبعين لاعباً من اثنين وعشرين نادياً من جميع محافظات العراق .

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