اجتماعات مكثفة للاتفاق على مرشح يحظى بقبول الجميع

2019/12/30 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، اليوم الاثنين، وجود اجتماعات مكثفة للكتل السياسية للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة يحظى بقبول الجميع.

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