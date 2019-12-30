استمرار احتجاجات “المد الأبيض” في الديوانية.. صور

2019/12/30 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق واصل طلبة محافظة الديوانية، اليوم الأحد، تظاهراتهم في أوقات الدوام والانضمام إلى اقرانهم من المتظاهرين في المحافظة لتعزيز زخم التظاهرات والمطالبة بالحقوق المشروعة.وتستمر التظاهرات في المحافظات المنتفضة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، وشارك فيها العديد من شرائح المجتمع ونقابات واتحادات وطلبة مدارس للمطالبة بتعديل العملية السياسية وانهاء هيمنة الأحزاب على […]

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