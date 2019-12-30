القانونية النيابية: قد نلجأ لخيار 2014 في صرف موازنة العام المقبل

2019/12/30 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود معالجة قانونية بشأن تأخير قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020.

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