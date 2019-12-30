القوات الأمنية تمنع محاولة اقتحام مقر مديرية تربية الرصافة الثانية

2019/12/30 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص

منعت القوات الأمنية، محاولة اقتحام ثانية لمديرية تربية الرصافة الثانية.

وقال مصدر أمني، لمراسل "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، إن "محتجين يحاولون اقتحام مديرية

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