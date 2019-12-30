2019/12/30 | 13:01 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. ترشيح أسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء بعد سحب اسم العيدانى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ترشيح أسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء بعد سحب اسم العيدانى) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ترشيح أسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء بعد سحب اسم العيدانى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).